Ski alpin

Ski-Star Vonn bei Weltcup in Crans-Montana heftig gestürzt

Lindsey Vonn ist die große Favoritin auf Olympia-Gold. Doch just bei der Generalprobe für die Winterspiele stürzt die Amerikanerin. Hat sie sich dabei folgenschwer verletzt?

Lindsey Vonn bei der Besichtigung der Abfahrt in Crans-Montana. Foto: Pier Marco Tacca/AP/dpa
Lindsey Vonn bei der Besichtigung der Abfahrt in Crans-Montana.

Crans-Montana (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn ist bei der Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana heftig gestürzt. Die Amerikanerin kam bei dem Rennen in der Schweiz schon nach wenigen Fahrsekunden nach einem Sprung zu Fall und rutschte in ein Fangnetz. Die 41-Jährige, die beste Abfahrerin des Winters und Favoritin auf Olympia-Gold, stand erst zögerlich wieder auf, nachdem sich einige Betreuer um die Sportlerin gekümmert hatten. Vonn konnte dann zwar wieder mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das Knie.

Unklar blieb zunächst, ob sie sich das Gelenk verletzt hatte. Vonn war zur vorigen Saison mit einer Teilprothese im Knie in den Weltcup zurückgekehrt. Sie wagte das Comeback mit dem großen Ziel, bei den Winterspielen in dieser Saison in Cortina d'Ampezzo noch einmal eine Medaille zu gewinnen.

In Crans-Montana im Kanton Wallis stand die letzte Abfahrt vor Olympia an. Schon vor Vonn, die mit Startnummer 6 in das Rennen ging, waren Nina Ortlieb aus Österreich und die Norwegerin Marte Monsen bei schwierigen Bedingungen gestürzt.

