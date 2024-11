Torflaute in Topspielen? Kane kontert die Frage

München (dpa) - Harry Kane und die Torquote in Topspielen - das leidige Thema holt den Goalgetter auch vor der anstehenden Topspiel-Woche des FC Bayern wieder ein. Vor dem Champions-League-Spiel am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) in München gegen Paris Saint-Germain widerspricht der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft deutlich. «Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wenn man die Tore in der letzten Saison in den großen Spielen sieht, in Dortmund, in Stuttgart, alle diese Spiele», sagte der 31 Jahre alte Kane.