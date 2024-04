Tuchels Wunsch und Bayerns Traum: Wembley-Finale gegen BVB

München (dpa) - Nach dem ersten Halbfinaleinzug in der Champions League seit dem letzten Titelgewinn 2020 hat der FC Bayern sofort das Endspiel in Wembley als nächstes Ziel ausgerufen.

Und das Wunschfinale des deutschen Fußball-Rekordmeisters am 1. Juni in London wäre natürlich ein deutsches gegen Borussia Dortmund - wie beim Titelgewinn 2013 am selben Ort.

«In zwei Wochen geht es los. Es ist ein riesengroßer Anreiz da. Wir werden alles dafür tun, in Wembley die Saison zu beenden», kündigte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal an. «Würde mir gefallen, würde ich nehmen», sagte Torschütze Joshua Kimmich zu einem möglichen neuen Wembley-Finalduell mit Dortmund. Am 30. April geht es in München und am 8. Mai in Spaniens Hauptstadt aber zunächst im Halbfinale gegen Königsklassen-Rekordsieger Real Madrid