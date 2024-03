Unbeirrt von Bayerns-Torparty: Leverkusen wird nicht nervös

«Ich glaube, die Hälfte weiß nicht mal, wie das Ergebnis von Bayern gegen Mainz war», sagte Kapitän Lukas Hradecky gar auf die Frage, ob sein Team sich vom 8:1 des FC Bayern am Tag zuvor nicht habe verunsichern lassen. Und Sportchef Simon Rolfes antwortete nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg auf die Frage, ob ihn die markigen Worte aus München sowie das Interesse an Bayer-Trainer Xabi Alonso störten, nur mit einem breiten Lächeln. Und einem klaren: «Nein!»

Dass dies alles nicht nur Worte sind, zeigt sich auch auf dem Feld. Zwar verbreiteten die Leverkusener in den letzten Spielen längst nicht den Glanz und die Offensiv-Wucht vorheriger Monate. Doch von einer Niederlage waren sie in der Liga ebenfalls weit entfernt. Vor allem beeindruckt, wie souverän und gelassen die Werkself gegen die immer massiveren Abwehr-Bollwerke der Gegner agiert.

«Teilweise wie im Handball» sei es in der rund einstündigen Überzahl am Sonntag gewesen, sagte Rolfes. Doch blieb sein Team unbeirrt und gestattete dem Gegner keinerlei Chancen. So bleibt es neun Spiele vor dem Saisonende bei zehn Punkten Vorsprung auf die Bayern. Die Höhe eines Sieges sei letztlich egal, ließ Mittelfeld-Lenker Granit Xhaka durchblicken. Gerade wegen der langen Überzahl hätten sich «die Fans sicher mehr Tore gewünscht. Aber wenn du 6:0 oder 7:0 gewinnst, sind das auch nur drei Punkte.» Und ein 8:1 eben auch.

Trainer Alonso antwortete auf die Frage, ab wann er anfangen wolle über eine mögliche Meisterschaft zu sprechen: «April.» Der Spanier, mit Liverpool, Real Madrid und den Bayern einst nationaler Meister, lebt die pure Gelassenheit vor. So auch am Sonntag. «Wir haben nicht spektakulär gespielt, sind nicht zu viel Risiko gegangen», sagte er: «Wir wollten mit Geduld spielen. Das zweite fiel nicht früh, aber es fiel.» In der 86. Minute geschah es, und den Treffer von Florian Wirtz per Direktabnahme nach Traumpass von Exequiel Palacios bezeichnete sogar der frühere Welt- und Europameister Alonso als «einfach Wahnsinn».