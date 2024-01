United Cup: Kerber gelingt erster Einzelsieg nach Babypause

Die ehemalige Weltranglisten-Erste setzte sich im Halbfinale des United Cups in einem nervenaufreibenden Duell mit Ajla Tomljanovic 4:6, 6:2, 7:6 (9:7) durch und brachte das deutsche Team in Sydney gegen Gastgeber Australien mit 1:0 in Führung. Kerber verwandelte nach 2:34 Stunden ihren ersten Matchball zum Sieg.