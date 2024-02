Proteste in der Bundesliga - längste Unterbrechung in Berlin

Nachdem wieder gespielt wurde, warfen die Gästefans Tennisbälle - wieder musste unterbrochen werden. Nach Wiederbeginn wurden 21 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit angezeigt. Auch die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt 98 war mehrere Minuten unterbrochen. Zwischenzeitlich wurde auch in Augsburg, wo der FCA gegen RB Leipzig antrat, nicht gespielt.

Hintergrund ist der seit Monaten schwelende Widerstand einiger Fangruppen gegen den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga. In mehreren Stadien waren wieder Spruchbänder gegen die DFL zu sehen. «Nachhaltiges Wachstum statt schnelles Geld» war beispielsweise in Augsburg zu lesen. In Berlin stand auf einem Banner: «Private-Equity-Heuschrecken ohne Einflussnahme? Verkauft uns nicht für dumm.» In Mönchengladbach war zu lesen: «Nein zum Ligainvestor!»