Nicht nur Golfen in der Wüste: Zverev fokussiert

Indian Wells (dpa) - Nach der erledigten Pflichtaufgabe zum Start ins Turnier von Indian Wells gönnte sich Alexander Zverev eine Auszeit bei bestem Wetter. «Ich gehe jetzt Golf spielen», kündigte der 26 Jahre alte Hamburger an. 6:4, 6:4 hieß es nach dem Duell mit Christopher O'Connell aus Australien.

«Ich bin nicht der beste Erste-Runde-Spieler, das hat man schon oftmals gesehen, aber ich finde, dass heute das Level von mir schon relativ gut war», sagte der Olympiasieger der Deutschen Presse-Agentur und unterschlug dabei, dass er nach dem Sieg sogar bereits in der dritten Runde steht. Ein Freilos hatte ihm Runde eins erspart.

Seit 2017 musste Zverev wegen seiner guten Platzierungen in der Weltrangliste nicht mehr ganz vorn anfangen bei dem Versuch, das Turnier in der kalifornischen Wüste zu gewinnen. Der Hamburger kommt sehr gerne ins Tennis-Paradies, wie die Veranstalter das Masters ganz bescheiden bewerben. «Wenn man sich die Anlage anschaut, wie viele Trainingsplätze es hier gibt, wie viele schöne Stadien es hier gibt, die haben sehr viel investiert in das Turnier und es ist sehr gelungen», lobte Zverev.