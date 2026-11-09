Bestandsaufnahme und Steuerung

Am 22. November lädt das Geoparkteam Fürth im Geo-Naturpark Bergstrasse-Odenwald zur dreistündigen Wanderung „Bestandsaufnahme und Steuerung“ ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forsthaus Almen in Weschnitz.

Im Mittelpunkt steht die Frage, woran der Förster erkennt, welcher Baum entfernt werden soll und welche Rolle Krankheitsbilder und Vorschriften spielen. Auch die Nutzung als Bauholz wird thematisiert.

Die Veranstaltung ist kostenfrei; eine Spende ist willkommen. Anmeldung ist per E-Mail an geoparkfuerth@telowa.de erbeten.

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