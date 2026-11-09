Buchvorstellung
Am 18. November wird um 18 Uhr im MARCHIVUM, Friedrich-Walter-Saal, das Buch „Alfred Landecker. Ein deutsch-jüdisches Leben 1884–1942“ von Annette Prosinger vorgestellt. Dabei sind Muhterem Aras, Lena Altman, Bürgermeister Thorsten Riehle und Helen Heberer.
Außerdem präsentiert das MARCHIVUM zwei neue Broschüren über Alfred Landecker und Ernst Michel sowie neue Inhalte der Dauerausstellung „Was hat das mit mir zu tun?“. Die Broschüren sind kostenlos erhältlich.
Anmeldung ist bis spätestens 12. November per Telefon unter 0621 293 7027 oder per E-Mail an marchivum@mannheim.de möglich.