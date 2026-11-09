Card-Galaxy-Convention
Am Samstag, 21. November, startet im Bürgerhaus HeidelBERG, Forum 1, die Card Galaxy Europe. Die Convention bringt Sammelkarten-Fans, Cosplayer, Familien und Turnierspieler zusammen. Geboten werden Spieltische zum Spielen und Tauschen, Kinderbereiche und Cosplay-Walk-Acts. Im Mittelpunkt stehen Pokémon, Magic: The Gathering, One Piece Card Game, Disney Lorcana, Yu-Gi-Oh! und Sportkarten.
Veranstalter ist die KüHe Event UG (haftungsbeschränkt). Erwachsene zahlen 12,00 Euro, Kinder von 10 bis 16 Jahren 6,00 Euro; bis 9 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter https://geekgalaxyeurope.de/.