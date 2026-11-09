Card-Galaxy-Convention

Am Samstag, 21. November, startet im Bürgerhaus HeidelBERG, Forum 1, die Card Galaxy Europe. Die Convention bringt Sammelkarten-Fans, Cosplayer, Familien und Turnierspieler zusammen. Geboten werden Spieltische zum Spielen und Tauschen, Kinderbereiche und Cosplay-Walk-Acts. Im Mittelpunkt stehen Pokémon, Magic: The Gathering, One Piece Card Game, Disney Lorcana, Yu-Gi-Oh! und Sportkarten.

Veranstalter ist die KüHe Event UG (haftungsbeschränkt). Erwachsene zahlen 12,00 Euro, Kinder von 10 bis 16 Jahren 6,00 Euro; bis 9 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter https://geekgalaxyeurope.de/.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trading-Card-Shop in Weinheim: Turniere von Pokémon bis Yu-Gi-Oh!
„Endless Cards“

Trading-Card-Shop in Weinheim: Turniere von Pokémon bis Yu-Gi-Oh!

Sammelkarten sind längst mehr als Spielzeug. Und der Weinheimer Trading Card Shop „Endless Cards“ will längst mehr sein, als nur ein Geschäft. Hier ist ein Wohlfühlort für die ganze Community geplant.

10.06.2026

Farbenfroh und detailverliebt: Cosplay hinter den Kulissen
Leipziger Buchmesse

Farbenfroh und detailverliebt: Cosplay hinter den Kulissen

Leder, Perlen und goldene Farbe: Mit Herzblut und Kreativität arbeitet Toni seit Monaten an ihrem neuen Kostüm für die Leipziger Buchmesse. Ein Einblick in die bunte Welt des Cosplays.

28.02.2026

Gänsehaut für die Wagners - als Vorgeschmack auf NBA Europe?
Basketball

Gänsehaut für die Wagners - als Vorgeschmack auf NBA Europe?

NBA-Stars, Promis und große Pläne: In Berlin feiern die Wagner-Brüder ein emotionales Heimspiel und die NBA testet eine mögliche Europa-Liga. Welche Rolle könnten deutsche Vereine in Zukunft spielen?

16.01.2026

"Geekworld" lockt 2.500 Besucher ins Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum
Convention

"Geekworld" lockt 2.500 Besucher ins Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum

Darth Vader, Batman oder Spiderman: Im Rhein-Neckar-Zentrum haben sich zum Abschluss der Geekworld zahlreiche Fans von Fantasy, Comics und Science Fiction getroffen.

17.06.2025

Gaming-Szene

492 verkleidete Cosplay-Spieler in Hamburger Messehallen

Söldner, Super Mario und Manga-Mädchen: Verkleidet wie ihre Idole in Videospielen treffen sich Hunderte Fans in einer Hamburger Messehalle. Dabei stellen sie nach Veranstalterangaben einen Weltrekord auf.

15.10.2023