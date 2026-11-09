Cherubs Theater zeigt „Herodias“
Am Samstag, 14. November, und Freitag, 20. November, zeigt das Cherubs Theater um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Reisen in der Friedhofstraße seine neue Produktion „Herodias oder über die (Un-)Erträglichkeit von Belehrung und Moral“. Das Stück greift eine biblische Geschichte auf und stellt Fragen nach Moral, Bevormundung und dem Recht auf Kritik.
Veranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde Birkenau und Reisen sowie das Cherubs Theater. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse; das Publikum entscheidet selbst, wie viel ihm der Theaterabend wert ist.