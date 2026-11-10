Die Wahrheit heute
Am Donnerstag, 19. November, wird um 19.30 Uhr in der Stadthalle Florian Zellers Komödie „Die Wahrheit“ gezeigt. Vincent betrügt seinen Freund Paul mit dessen Frau Alice und belügt seine Frau Sophie. Was wissen Alice, Sophie und Paul?
Die Badische Landesbühne zeigt das raffinierte Spiel von Lüge und Wahrheit in der Inszenierung von Wolf E. Rahlfs. Die Aufführung ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet.
Karten gibt es auf reservix.de. Die Tourist-Info ist unter 06271/87242 und per E-Mail an tourismus@eberbach.de erreichbar.