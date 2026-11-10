Drei Kurse der KVHS
Am Samstag, 14. November, gibt es drei Angebote der Kreisvolkshochschule Bergstraße: Das Philosophische Café findet von 10 bis 12 Uhr im Café Schmitt in Bensheim statt. In der Kirchbergschule in Bensheim werden von 10 bis 13 Uhr Kerzen gegossen. Kerzen gießen ist für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. Von 14 bis 18 Uhr geht es in der Musikwerkstatt in Rimbach um das Melodiespiel auf der Ukulele.
Anmeldungen sind für alle drei Veranstaltungen über www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251 17296-0 möglich.