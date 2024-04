Wann kann man die Ausstellung besichtigen?

Die Ausstellung ist vom 25. April bis 9. Juni montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem sind die Werke an den Sonn- und Feiertagen am 5., 9. und 19. Mai, 30. Mai sowie 9. Juni von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Die Künstlerin wird zudem an diesen Tagen persönlich anwesend sein.