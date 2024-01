Das Konzert ist das erste im 30. Bühnenjahr der Formation, die früher unter dem Namen „Wild Silk“ tourte, und das Erste im Café Central. In Weinheim selbst ist die Band aber bekannt wie ein bunter Hund. Denn sie spielte bis 2014 jedes Jahr in der Woinemer Hausbrauerei. Was nicht von ungefähr kommt, denn Gitarrist Berk Demiray wohnte viele Jahre in Sulzbach und ist heute in Lorsch zu Hause. Bis auf Geigerin Boena Woitasky (Wiesbaden) kommt der Rest der Gruppe ebenfalls aus der Region. Flötist Rainer Burgmer ist in Heidelberg verortet, Sängerin Sophie Keppler in Dossenheim.