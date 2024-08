So war das Taylor-Swift-Konzert für einen "Swiftie"

Glitzersteine, Pailletten und beide Unterarme voller Freundschaftsarmbändchen – beim Konzert der Sängerin Taylor Swift am Sonntag, 28. Juli, gehörte das zur Standardausstattung ihrer Fans. Auch mein eigenes Outfit konnte sich sehen lassen: komplett in fluoreszierendem Pink gehüllt fieberte ich bei der gesamten Show mit. Swift ist seit März 2023 auf ihrer "Eras Tour" weltweit unterwegs und singt in dreieinhalb Stunden die größten Hits aus ihrer 18-jährigen Karriere.

Schon bei der Hinfahrt mit dem Zug begegneten mir in jedem Abteil andere "Swifties", die noch auf den letzten Drücker ein paar Freundschaftsarmbändchen knüpften. Inspiriert von der Songzeile "So, make the frienship bracelets" aus Swifts Lied "You’re On Your Own, Kid" werden die bunten Perlenbänder traditionell bei den Konzerten getauscht.

Foto: Amelie Michel Freundschaftsarmbändchen austauschen ist bei einem Taylor-Swift-Konzert auf der "Eras Tour" Tradition.

Ein "Swiftie" bin ich noch gar nicht so lange: Vor drei Jahren begann ich, immer mal wieder ihre Alben zu hören. Was mir persönlich so gut an der Künstlerin gefällt, ist die Art, wie sie ihre Songlyrics komponiert. Ich kann ein Lied 50-mal hören und jedes Mal an einer anderen Zeile hängen bleiben und sie neu interpretieren. Daher kann ich auch kein Lied als meinen Favoriten bestimmen. Sicher ist aber, dass ich im Olympiastadion die ganze Setlist begeistert mitgesungen habe.

So viele Metaphern und Rätsel verstecken sich in den Texten, dass ich Jahre bräuchte, um alle zu entschlüsseln. Auch das Phänomen, dass man sich als Fan so fühlt, als würde Swift für jeden Einzelnen von uns singen, habe ich selbst erlebt.

Dass ich es auf das begehrte Konzert der amerikanischen Sängerin schaffte, war zunächst nicht absehbar. Als der Ticketverkauf im vergangenen Jahr startete, ergatterte ich leider keine Karte beim Vorverkauf. Geknickt begnügte ich mich damit, den Kinofilm zu der "Eras Tour" im Herbst anzusehen.

Doch Ende Oktober erreichte mich folgende Nachricht von meiner besten Freundin: "Meine Kommilitonin hat noch ein Ticket für Taylor. Möchtest du das haben?" Ein Angebot, das zunächst zu gut klang, um wahr zu sein. Euphorisch setzte ich mich mit besagter Studienkollegin in Verbindung. Kurze Zeit später war es sicher: Ich war bei der "Eras Tour" dabei!

Der Traum wird Realität

Ende Juli wurde mein Traum dann Realität – um ein Haar hätte ich ihn sogar verpasst. Ein verspäteter Zug, ein überfülltes Restaurant und meine eigene Vergesslichkeit legten mir Steine in den Weg. Doch zehn Minuten nach Einlass schaffte ich es doch noch in die Schlange der wartenden Fans, die sich einiges an Kostümen einfallen lassen.

"I said remember this moment in the back of my mind." Taylor Swift in ihrem Lied "Long Live"

Noch nie habe ich mich so sicher und willkommen gefühlt, wie bei diesem Konzert mit meinen "Mit-Swifties". Am Sonntag tauschte ich Kontakte, Bändchen, Fotos und Anekdoten über Taylor aus – mit Menschen, die ich weniger als 24 Stunden kannte.

Insgesamt sieben Stunden war ich auf den Beinen – in Schlangen, während der Show und beim Warten auf den Bus zurück ins Hotel. Doch die drei Blasen an meinen Füßen hatten sich gelohnt: Dieser Abend war einer der schönsten meines Lebens.

Foto: Amelie Michel Der Berg im Olympiastadion fühlt sich langsam mit begeisterten Fans ohne Ticket. Insgesamt 40.000 Zuhörer genießen das Konzert außerhalb der Stadionmauern.

Gelassen verließen wir "Swifties" in einem einzigen Strom das Stadion. Manche kauften sich noch ein T-Shirt als Erinnerung, andere blieben bei kleineren Künstlern stehen, die im Olympiapark nochmal Lieder von Swift coverten. Doch meine Füße trugen mich direkt in mein kuscheliges Hotelbett – um mir nochmal meine Videos von der "Eras Tour" anzuschauen.

Nach einem Jahr ist es vorbei

Ein Jahr habe ich mich auf das Konzert gefreut. Mir Outfit-Ideen überlegt, noch schnell ein Hotel gebucht und die richtigen Zugverbindungen gefunden. Mich mit anderen "Swifties" zum Freundschaftsarmband-Basteln getroffen. Sogar meine Kollegen in der Redaktion freuten sich mit mir – und bekamen sogar Perlenarmbänder als Andenken.

Foto: Privat Während ihres Liedes "Fearless" formt Taylor Swift immer ein Herz aus ihrer Hand - Volontärin Amelie Michel macht es ihr hier nach.

Jetzt erlebe ich etwas, was in den Sozialen Medien von anderen Fans als "Post Concert Depression" bezeichnet wird. Das bedrückende Gefühl, dass dieses Großereignis, worauf ich mich monatelang freute, jetzt vorbei ist.

"There is glitter on the floor after the party" - Taylor Swift in "New Year's Day"