Freier Eintritt bei der Weinheimer Woche

Wenn vom 19. bis 21. April wieder die Weinheimer Gewerbemesse am Sepp-Herberger-Stadion stattfindet, dann haben Besucher freien Eintritt. Der Veranstalter, die Firma RW Messen & Events, sowie der Weinheimer Gewerbeverein und die Stadt Weinheim haben jetzt bekannt gegeben, dass es dank neuer Unterstützer aus der Weinheimer Wirtschaft gelingt, den Eintritt zur Messe in diesem Jahr kostenfrei zu ermöglichen.

Fünf beheizte Messehallen

Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor. Eröffnet wird die Weinheimer Woche am Freitag, 19. April, um 12 Uhr von Oberbürgermeister Manuel Just. Etliche regionale und überregionale Aussteller präsentieren sich in fünf beheizten Hallen und im großen Außenbereich auf dem Parkplatz zwischen dem Hector Sport-Centrum und dem AC-Sportpark. Das Spektrum umfasst dabei die Bereiche Bauen und Renovieren, Haus und Garten, Wohnen und Ambiente, Automobile und Caravaning, E-Mobilität, Freizeit und Tourismus, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Genusswelt, Mode, Beauty und mehr. Zusätzlich sind verschiedene Aktionsbereiche der Feuerwehr Weinheim geplant, inklusive Kinderbetreuung mit Spielmöglichkeiten für die Kleinen.