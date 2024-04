Neuer Name, neuer Termin: Messe setzt auf Kurskorrekturen

Mit einigen Kurskorrekturen und neuem, aber traditionsreichem Namen startet die Weinheimer Gewerbeschau in ihre zweite Auflage – als „Weinheimer Woche“. Die Tore dieser Messe für Handel, Handwerk und Gewerbe öffnen sich am Freitag, 19. April, um 10 Uhr für das Publikum. Oberbürgermeister Manuel Just eröffnet die Veranstaltung als Schirmherr offiziell um 12 Uhr. Schon jetzt gewährten die Organisatoren um den Weinheimer Gewerbeverein und die Stadt Weinheim zusammen mit dem umtriebigen Projektleiter Dieter Link von der Firma RW Messen und Events einen Einblick in das, was die Gäste vom 19. bis 21. April erwartet.

Foto: Marco Schilling Oberbürgermeister Manuel Just hat „Blut geleckt“. Zusammen mit dem Organisationsteam setzt er auf eine Messe mit Kurskorrekturen.

Die sechs riesigen weißen Zelte stehen bereits auf dem Parkplatz am Sepp-Herberger-Stadion und warten nur darauf, von den rund 120 Ausstellern bezogen zu werden. Handwerker legen letzte Hand an, um die Logistik zu schaffen für das Großereignis, das Tausende Menschen nach Weinheim locken soll.

Termin vor dem Mannheimer Maimarkt

Bei der Premiere im Juni 2023 hatte die enorme Hitze dafür gesorgt, dass die Massen ausblieben. Deshalb findet die Messe in diesem Jahr bereits im April statt. Der Termin wurde wohlweislich vor den Mannheimer Maimarkt gelegt. „Denn wir haben erkannt, dass nach dem Maimarkt eine gewisse Sättigung bei den Besuchern eintritt“, so OB Just bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Natürlich kann sich die „Weinheimer Woche“ nicht mit der größten Verbrauchermesse Süddeutschlands messen, aber als Mittelzentrum müsse sich Weinheim mit seinem Angebot durchaus nicht verstecken.

„Weinheimer Woche“ Die „Weinheimer Woche“ wird am Freitag, 19. April, um 10 Uhr eröffnet. Sie läuft bis Sonntag, 21. April, täglich von 10 bis 18 Uhr. Sechs beheizbare Zelte stehen auf dem Parkplatz des Sepp-Herberger-Stadions. Der Eintritt ist frei. Am Freitagabend, 19. April, wird ab 19.30 Uhr die österreichische Band „Mountain Crew“ auf der Festzeltbühne stehen. Nach Angaben des Veranstalters gibt es nur noch wenige Tickets im Vorverkauf. Am Samstagabend, 20. April, werden dann „The Alien Brainsuckers“ ab 19.30 Uhr mit Rock- und Popsongs aus den 70er- und 80er-Jahren für Partystimmung sorgen. Tickets für die Abendveranstaltungen gibt es online unter www.diginights.com Für die Messegäste stehen die Parkplätze am Waidsee kostenlos zur Verfügung. Direkt am Messegelände gibt es Behindertenparkplätze und Fahrradabstellplätze. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.weinheimer-gewerbemesse.de

„Blut geleckt“

„Wir sind stark aufgestellt“, ist sich auch Dieter Link sicher, der ebenso wie Just „Blut geleckt“ hat und die „Erlebnismesse für die ganze Familie“ zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender machen will. Ob jährlich oder im Zwei-Jahres-Rhythmus, bleibt noch offen. Zu den baden-württembergischen Heimattagen 2025 in Weinheim soll es aber am 17. und 18. Mai auf alle Fälle eine Messe in abgewandelter Form geben.

Einheimische, regionale und überregionale Aussteller präsentieren sich in diesem Jahr in fünf beheizten Hallen und im großen Außenbereich. Hier ist für jede Zielgruppe etwas dabei. Das Angebotsspektrum umfasst die Bereiche Bauen/Renovieren/Sanieren, Haus und Garten, Wohnen und Ambiente, Automobile und Caravaning, E-Mobilität, Freizeit und Tourismus, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Genusswelt, Mode, Beauty und mehr. Abgerundet wird die Ausstellung mit verschiedenen Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim inklusive Kinderbetreuung und Spielmöglichkeiten für die kleinen Gäste.

Freier Eintritt durch Sponsoren gesichert

Für mehr Kundenfrequenz soll neben dem breitangelegten Angebot auch der freie Eintritt sorgen – an allen drei Messetagen. Eine Ausnahme bilden lediglich die Abendveranstaltungen mit der österreichischen Band „Mountain Crew“ am Freitag und den „Alien Brainsuckers“ am Samstag. Die Unterstützung durch Sponsoren aus der Weinheimer Wirtschaft macht es möglich, auf die Eintrittspreise zu verzichten. „Unser Wunsch ist es, dass die Besucher einfach so auf die Weinheimer Woche kommen können, wie sie möchten. Sie sollen sich an den Ständen und bei den Ausstellern informieren – für viele ist da der Eintrittspreis ein Hindernis“, weiß Roland Müller, Vorsitzender des Gewerbevereins.

Neu ist auch das beheizbare Festzelt mit Bühne, das durch die Terminverschiebung nötig ist. Im zurückliegenden Jahr hatte sich das Bühnenprogramm noch unter freiem Himmel abgespielt. Das Rahmenprogramm bietet kulinarische, sportliche und musikalische Unterhaltung. Show und Spaß sollen im Mittelpunkt stehen. Die Mitglieder von Vereinen wie der Athletik Club und die Penguin Tappers aus Hemsbach zeigen ihr Können, ebenso dabei ist Emis Dance Academy.

OB mit Kochschürze

Als besonderes Schmankerl zieht sich der OB die Kochschürze an und tischt zusammen mit Thomas Kaiser von der Wachenburg-Gastronomie Kaiser und Flick auf. Kabeljau in Chorizobutter mit Spargel und Ziegenkäserisotto lässt schon jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auch Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Weinheimer Stadtwerke, will sich an den Kochtöpfen mit Thomas Kaiser behaupten, während Weinheims Erster Bürgermeister Andreas Buske zusammen mit Juan Salazar vom Café Florian sich an einer Paella Valencia versucht.