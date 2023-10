Rea Garvey geht im Frühjahr 2024 auf Tour und stellt dabei sein sechstes Studioalbum Halo vor. Auf dem Tourplan stehen acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rea Garvey präsentiert seine neue Show, mit bekannten Hits und seinem neuen Album. Er spielt Konzerte in München, Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Zürich, Stuttgart sowie Wien. Ab 17. Oktober, 10 Uhr gibt es für die Fans bereits erste Tickets über den Artist Presale zu kaufen. Der offizielle Vorverkauf startet am 20. Oktober um 10 Uhr.

Rea Garvey sagt über Halo: „Es ist Wissen, Glück und Hoffnung. Es ist die Wärme des Vertrauens und die Stärke in dunklen Stunden. Das Leben ist das Licht, Güte ist Glück, Glaube kennt keine Angst, und dein Halo ist das, was du hast und gibst, es ist das, was du bist und teilst.“ Diese kraftvolle Botschaft will Rea Garvey auf seinen Konzerten vermitteln. Halo soll die Herzen und Seelen der Menschen berühren, so wie die Begegnungen, die ihn inspiriert haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Halo der Positivity soll durch die Arenen scheinen, so seine Vision. Zwei Dinge sind sicher: die Fans dürfen sich auf emotionale, elektrisierende Auftritte freuen und ein Album, welches das Leben in all seinen Facetten zelebriert.