„Rhythm of the Dance“: Flinke Füße tanzen zu irischen Klängen

Auf ihrer Jubiläumstour zum 25 Bestehen von „The national Dance Company of Ireland“ macht die Gruppe am 13. Januar in der Weinheimer Stadthalle Station. Wie ein Blitz hat „Rhythm of the Dance“ mit seinen pulsierenden Rhythmen, purer Energie und melodischen irischen Klängen in 50 Ländern rund um den Globus eingeschlagen und begeisterte in 25 Jahren über sieben Millionen Menschen.