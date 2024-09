Shoppen im Grünen am Weinheimer Waidsee bei der LebensArt

Deutlich mehr Aussteller als im Vorjahr und gut 30 Prozent neue Anbieter – das vermeldet der Veranstalter, das Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH, für die LebensArt am Weinheimer Waidsee. Die beliebte Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle gastiert vom 20. bis 22. September am Weinheimer Waidsee. Ein Begleitprogramm mit Livemusik, allerlei Vorführungen und kostenfreien Tastings verspricht beste Unterhaltung. Mit über 1.000 kostenfreien Parkplätzen direkt am Veranstaltungsgelände, einem Depotservice und günstigen Onlinetickets sorgen die Organisatoren für jede Menge Komfort.

„Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung in Weinheim“, so Sabine Prothmann und Eva Johann vom Mannheimer AgenturHaus-Büro. Prothmann: „Die LebensArt am Waidsee ist sozusagen unser Heimspiel“, erläutert die Projektleiterin. Wie sie weiter erklärt, sind alle anderen Veranstaltungen, die von Mannheim aus betreut werden, einige Hundert Kilometer entfernt. Insgesamt bearbeitet das Mannheimer Team sechs Messen, deren Locations zwischen Nordhessen, dem südlichen Baden-Württemberg und der Südwestpfalz beheimatet sind. Der Weinheimer Waidsee sei jedoch mit Abstand der schönste Platz, wie sie versichert: „Das Seeufer und die dort angesiedelte Event-Gastronomie, die eigens zur LebensArt dort platziert ist, vermittelt eine Atmosphäre wie an einem italienischen Lago“, schwärmt Prothmann. Das schätzen auch die Aussteller, die in diesem Jahr besonders zahlreich nach Weinheim strömen. Über 100 Anbieter sind in Weinheim präsent, viele davon zum ersten Mal.

Möbel und Deko für den Garten

Die Gartengestaltung in all ihren Facetten ist einer der Schwerpunkte der LebensArt. Diese reicht von herbstlichen Pflanzen über Beschattungen für Terrassen bis hin zu einer großen Auswahl hochwertiger Möbel. Auch durchaus Neues, wie einen besonders üppig gepolsterten Relax-Sessel, gibt es am Waidsee zu sehen und zu kaufen. Den hat Sven Eiglmeier aus Bad Zwischenahn mit dabei. Mit seinem Unternehmen Natur Top Line ist er bei der LebensArt in Weinheim präsent.

Foto: LebensArt / Das Agentur Haus Deko-Elemente setzen Akzente im Garten. Bei der LebensArt gibt es eine große Auswahl an outdoor-tauglichen Schmuckstücken für den heimischen Garten.

Und nicht nur dort, wie er verrät: „Wir vertreiben unsere Möbel auf vielen LebensArt-Messen in ganz Deutschland. Die Art der Präsentation, im Freien, ist für uns ein großer Pluspunkt. So können die Kunden ihr neues Mobiliar direkt ausprobieren und die Sitzqualität prüfen“, so Eiglmeier. Neben dem bequemen Relax-Sessel bietet er klassische Landhaus-Garnituren sowie Tische aus recyceltem Altholz an. Erstmals in Weinheim vertreten ist die Firma Vöroka GmbH aus Eppingen. Die transparenten Überdachungssysteme „Made in Baden-Württemberg“ versprechen auch bei Regen, Wind und Wetter eine gemütliche Gartenzeit. Dabei steht die Laube Luna für höchstmögliche Flexibilität. Fest im Boden verankert, können die Elemente stufenlos aufgeschoben werden. Je nach Witterung schützen verschiebbare Beschattungselemente vor zu viel Sonne. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Ob als Überdachung der Gartenlounge oder über dem hauseigenen Whirlpool – Luna verlängert die Gartenzeit in jedem Fall.

Skulpturen aus Sandstein

Aber auch jede Menge Dekoratives gibt es bei der LebensArt zu sehen. Daniela Eerkens kommt mit ihrer Bildhauerei Klopp Tokk vom nahe gelegenen Limburgerhof an den Waidsee. Als „Der Badegast“ tituliert sie ihre handgefertigten Sandstein-Skulpturen. Vier verschiedene Variationen hat sie entwickelt. Mutig, zum Absprung bereit, unschlüssig dastehend, sitzend oder mit gekröntem Haupt zeigen sich die liebevoll gestalteten Skulpturen mit der fröhlich-bunten Badekappe im Garten.

Vielfältiges Gastro-Angebot

Auch ohne eigenen Garten oder Balkon ist die LebensArt am Waidsee ein lohnendes Ausflugsziel. Am idyllischen Seeufer besteht die Qual der Wahl. Die vielfältige Event-Gastronomie lockt mit einem Angebot, das für jede(n) das Passende zu bieten hat: Darf es eine herzhafte Zwirnswurst oder doch lieber eine süße Bubble-Waffel sein? Oder eher neuer Wein und Zwiebelkuchen? Am besten in genau dieser Reihenfolge! Der Genuss für alle Sinne ist jedoch erst mit Livemusik vollständig. Die kommt in diesem Jahr von der Band New Orleans Garden. Die dreiköpfige Combo aus der Südwestpfalz steht für schwungvollen New-Orleans-Jazz. Die Musiker Stefan Schöner, Manfred Pfeifer und Thomas Seibel intonieren neben Jazz auch Swing und Ragtime vom Feinsten. Eine große Bandbreite an Instrumenten zeichnet die Band aus. Neben Klavier, Schlagzeug und Gitarre kommen auch Akkordeon, Saxophon und Klarinette zum Einsatz.

Foto: LebensArt / Das Agentur Haus Die wunderbare Spätsommerstimmung am Weinheimer Waidsee gibt der LebensArt einen schönen Rahmen.

Damit der Genuss in der heimischen Küche eine Fortsetzung findet, bieten Feinkosthändler ihre Spezialitäten zum Mitnehmen an. Verkosten und Ausprobieren ist dabei selbstverständlich und zeichnet das Erlebnis-Shopping der LebensArt aus. Neue Aromen gilt es bei der Gewürzerie Löwenkraut GmbH aus Braunschweig zu entdecken. Allerlei exotische Mischungen, Tees und Gewürze in Bio-Qualität versprechen Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Die kulinarische Europareise der LebensArt bietet neben alpenländischem Käse aus Österreich auch französische Salami, italienische Antipasti und von der griechischen Sonne verwöhnte Olivenspezialitäten

Regionale Angebote

Ganz und gar regional ist das Angebot von Die Feinschleckerei. Simone Koob-Lösch aus Hochdorf in der Pfalz hat die Ein-Frau-Genussmanufaktur ins Leben gerufen. Mit ausgefallenen Chutneys wie Bacon-Birne oder süßen Kreationen wie dem Brombeer-Amaretto-Fruchtaufstrich verlockt sie zum feinen Schlecken. Dabei legt sie größten Wert darauf, dass die verwendeten Obst- und Gemüsesorten sowie die Kräuter aus ihrem eigenen Garten kommen. Selbst die feinen Wurstspezialitäten, die in verschiedenen Chutneys enthalten sind, bezieht sie von regionalen Metzgereien.

Filigrane Kunst

Ausgesprochen filigran ist die Kunst von Birgit Meinhardt von meinhglas.de aus Mannheim, die ebenfalls zum ersten Mal bei der LebensArt dabei ist. Die Glasbläserin fertigt in handwerklicher Tradition kleine und große Kunstwerke. Schmuck, aber auch Vasen, Kerzenhalter sowie individuelle Arbeiten und Reparaturen entstehen so in einem aufwendigen Verfahren. Dabei lässt sie sich in Vorführungen, direkt an ihrem Messestand, über die Schulter schauen.

Foto: LebensArt / Das Agentur Haus Die Besucher der LebensArt in Weinheim können sich schon jetzt auf die vielen schönen Dinge freuen, die die Händler im Angebot haben.

Die LebensArt am Weinheimer Waidsee findet vom 20. bis 22. September täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Der Veranstalter empfiehlt das komfortable Onlineticket, das umweltfreundlich papierlos auf dem Handy vorgezeigt werden kann. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro für das Onlineticket im Verkauf direkt über die Webseite der LebensArt unter www.lebensart-messe.de. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Vor Ort an der Tageskasse sind ebenfalls Karten erhältlich, die für zehn Euro angeboten werden.

Mehr als 1.000 kostenfreie Parkplätze