Erbacher Wiesenmarkt

In diesem Jahr findet Südhessens größtes Volksfest, der Erbacher Wiesenmarkt, vom 19. bis 28. Juli auf dem großen Festgelände mit einem Mix aus Rummel, Verbrauchermesse und umfangreichem Rahmenprogramm statt. Für Kinder und Familien ist am Mittwoch (24.7.) großes Kinderspielfest und am Donnerstag (25.7.) Familientag mit Preisvergünstigungen an allen Fahrgeschäften und Ständen. Am Mittwochabend – zur Halbzeit des Wiesenmarkts – organisieren die Marktbeschicker dann ihr prächtiges Brillant-Feuerwerk. Am Eröffnungstag leuchtet um 22.30 Uhr das von der Stadt Erbach veranstaltete Eröffnungsfeuerwerk über der Stadt. Marktstraße 1, Erbach

Foto: Fritz Kopetzky Am 24.7. ist großes Kinderspielfest und am 25.7. Familientag mit Preisvergünstigungen.

Mannheim: Sternennacht im Technoseum

Am Freitag, 19. Juli, lädt das Technoseum Mannheim von 17 bis 23 Uhr zur Sternennacht. Das ist auch für Familien mit Kindern ein echtes Erlebnis. Entweder auf der Rooftop-Bar entspannt in die Sterne schauen, oder die faszinierenden Kunstwerke der XXL-Seifenblasen-Show beobachten. Natürlich darf der nächtliche Himmel auch durch das große Teleskop beobachtet werden. Die Feldbahn lädt zu Fahrten und kulinarisch kann man sich bestens am Foodtruck mit leckeren Tortillas & Quesadillas oder mit Eis von der Eismanufaktur Fontanella versorgen. Der Eintritt zur Sternennacht ist übrigens frei. Museumsstr.1 68165 Mannheim

Foto: Technoseum Mannheim Die Mondbar auf dem Dach des TECHNOSEUM: ein perfekter Ort für perfekte Abende.

Hegehof: Das Maislabyrinth hat geöffnet

Das Maislabyrinth am Hegehof gehört zum Sommer wie der Sprung in den Badesee oder das erste Eis. In diesem Jahr steht das Labyrinth unter dem Motto "Freche Früchtchen". Denn die Erdbeeren und Brombeeren wollen nicht gepflückt werden. „Warum will uns ständig jemand verspeisen?“, jammern die frechen Früchte und verstecken sich im Dickicht. Folgt den frechen Ausreißern ins Maisfeld! Vielleicht tummeln sich hier ja auch noch andere Gesellen? Kleine Besucher können im Maislabyrinth Hinweise einsammeln und dabei vielleicht das Lösungswort erraten, mit dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Natürlich gibt es auch wieder ein sommerliches Programm mit Puppentheater, Märchenstunden und Live-Musik. Neuzeilsheim 19, 68526 Ladenburg

Foto: hegehof GmbH Neuzeilsheim Das Maislabyrinth steht in diesem Jahr unter dem Motto "Freche Früchtchen".

Weinheim: Mittelaltermarkt und Highland Games

Am Wochenende finden zum letzten Mal die Highland Games statt, mit schottischen Wettkämpfen wie Baumstamm- und Gewichtweitwurf, Steinheben und Hammerwerfen. Am Samstag, 20. Juli, eröffnet der historische Markt um 15 Uhr mit Ständen voll Edelsteinen, Töpferartikeln, keltischem Schmuck, Schmiedekunst und vielen Produkten aus Schottland wie Seifen, Räucher- und Lederwaren. Wer will, kann sich Gewandung im Style der Serie „Outlander“ anschaffen. Außengelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Weinheim

Foto: Philipp Reimer Musik und Vorführungen und Mittelalterspektakel bei den "Highland Games".

Weinheim: Musikalisches Märchen im Schlosshof

Am Sonntag präsentiert das Ensemble der Musikbühne Mannheim um 15 Uhr das musikalische Märchen "Fredo und der Drache". Geeignet für Kinder ab 5 Jahren. Tickets gibt es hier.

Heidelberg: Kleiner Japantag in der Weststadt

Der Samstagsmarkt auf dem Wilhelmsplatz trifft am Samstag von 10 bis 14 Uhr mit dem „Kleinen Japantag“ auf Fernost. Am großen Stand des Heidelberger Freundeskreis Kumamoto können sich die Besucher nicht nur zu Japan und japanischer Kultur informieren, sondern auch selbst Kimonos und Yukatas anprobieren und erwerben. Die Japanische Ergänzungsschule zeigt Kindern die Faltkunst Origami und es werden „Shuji“ kreiert, das sind klassische japanische Kalligrafien. Am Stand von Bento Inaho gibt es japanische Köstlichkeiten. Wilhelmsplatz, Heidelberg-Weststadt

Foto: Initiative Heidelberg für Kunst, Kultur und Genuss Samstagsmarkt trifft Fernost in Heidelberg.

Weinheim: Musical der Friedrich-Grundschule

Das Kindermusical „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“ wird von den 20 Kindern des Schulchors sowie der Theater-AG am 19. und 20. Juli jeweils um 17 auf der Bühne in der großen Turnhalle präsentiert. Karten gibt es an der Tageskasse sowie im Sekretariat der Friedrich-Grundschule. Bergstraße 70, 69469 Weinheim

Heidelberg: Das Haus der Jugend lädt zum großen Sommerfest

Am Sonntag, 21. Juli, wird mit viel Programm für die ganze Familie das neue Außengelände am Haus der Jugend eingeweiht. Von 11 bis 17 Uhr stehen Unterhaltung, Bühnenprogramm der kleinen und großen Tänzer und Mitmachaktionen auf dem Programm. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Ab 12 Uhr: Hüpfburg, Bobbycar-Parcours, Sport, Spiele, Basketball, Sommerfesträtsel, Kreativstand, Linoldruck, Stop-Motion-Filmwerkstatt, Hutatelier, Tattoostudio, Eis von „ok kool“, Salat- und Kuchenbuffet, Gegrilltes, Getränke. Haus der Jugend, Römerstraße 87, 69115 Heidelberg

Foto: Emil Linnebach Das Haus der Jugend Heidelberg lädt zum Sommerfest und Einweihung des neuen Außengeländes.

Heppenheim: Starkenburg Festival

Das 19. Starkenburg Festival lädt vom 19. bis 21. Juli nach Heppenheim zu drei Tagen Livemusik auf der Starkenburg mit buntem Rahmenprogramm. Samstag und Sonntag wird ein Kinderspace zum Toben und Spielen aufgebaut, sowie ein Basar mit handgemachter Kunst und Vielfalt. Starkenburg, Starkenburgweg 51-53, 64646 Heppenheim

Ausflugstipp: Englischer Garten Eulbach

Mitten im Odenwald versteckt sich das charmante Jagdschloss Eulbach der Erbacher Grafen, umgeben von einem wunderschönen englischen Landschaftsgarten, der sich über etwa 400 Hektar erstreckt. Dieses idyllische Fleckchen ist vor allem im Sommer perfektes Ausflugsziel für einen Ausflug mit der Familie. Der Park ist ein wahres Paradies für Pflanzenfreunde. Hier wachsen unter anderem Weymouthskiefern, Spitzahorne, Nordmanntannen, Lebensbäume, Sommer- und Winterlinden, Ebereschen, Mammutbäume, Lärchen und Tulpenbäume. Jede Jahreszeit bietet neue Farben und Düfte, die den Park zu einem lebendigen Arboretum machen.

Foto: Gräfliche Rentkammer Erbach GbR Das Gelände und der tolle Spielplatz bieten Kindern viele Möglichkeiten zum Entdecken und Tiere beobachten.

Besonders spannend für Kinder sind natürlich die Wildgehege, in denen verschiedene Tiere wie Wisente, Muffelwild, Rotwild, Damwild und Schwarzwild leben. Gut ausgebaute Wanderwege führen zu einem romantischen See mit einer neugotischen Inselkapelle, die nur mit einem Boot erreicht werden kann, sowie zu der künstlichen Ruine der Eberhardsburg. Für Kinder gibt es einen tollen Spielplatz und die Möglichkeit, die vielen Tiere in den Gehegen zu beobachten und zu füttern. Täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet, Hunde sind an der Leine willkommen. 64711 Erbach im Odenwald