"This is the Greatest Show" kommt im Frühling 2025 nach Mannheim

Mit dem Beginn des Frühlings erblüht die Bühne in neuem Glanz, sobald sich der Vorhang hebt und es wieder heißt: „This is the Greatest Show“. Im Jahr 2025 dürfen die Zuschauer wieder in die schillernde Welt des Zirkuspioniers P.T. Barnum eintauchen. Am Freitag, 9. Mai, wird das Musical im Rosengarten Mannheim gezeigt.