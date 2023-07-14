Wir sind Experten, wenn es um Veranstaltungen geht! Im WNOZ-Kartenshop bieten wir Tickets für zahlreiche Veranstaltungen an. Dies zum Beispiel für Konzerte und Festivals, für Musicals und Sportveranstaltungen - und das nicht nur an der Bergstraße, im vorderen Odenwald in Mannheim und Heidelberg, sondern deutschlandweit.

Unser Service für Sie:

Individuelle und persönliche Beratung

Eintrittskarten sofort zum Mitnehmen

Auswahl der besten verfügbaren Plätze zum Zeitpunkt der Buchung

Vergleich der buchbaren Ticketkontingente in verschiedenen Systemen

Wahlweise bar oder bequem per EC- oder Kreditkarte bezahlen

Bei uns können Sie Karten von zahlreichen Veranstaltern und Ticketanbietern erwerben wie ADticket/Reservix, CTS Eventim, Musikalische Akademie Mannheim, Nationaltheater Mannheim, Schlossfestspiele Zwingenberg, Schwetzinger Schlossfestspiele, Stage Musicals, SV Waldhof Mannheim, Theater und Orchester Heidelberg, Ticket Regional, ztix. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch Karten für Vorstellungen in der Alten Druckerei, in der Weinheimer Stadthalle und für Konzerte beispielsweise im Muddy's Club und Café Central. Ausgewählte Tickets gibt es übrigens rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche in unseren Online-Ticketshop.

Das perfekte Geschenk

Sie suchen noch eine Geschenkidee? Mit unserem Geschenkgutschein machen Sie immer eine Freude! Ob Geburtstag oder Hochzeit, Jubiläum oder um einfach nur "Danke" zu sagen, ein Kartenshop-Gutschein ist ein Geschenk, mit dem Sie zu jedem Anlass und bei jedem Geschmack goldrichtig liegen.

Der Wert des Gutscheins ist frei wählbar und kann für alle Veranstaltungen nur am Kartenshop der DiesbachMedien eingelöst werden (online nicht möglich).

Clever sparen mit der WNOZ-Abocard

Als Abonnent der WEINHEIMER NACHRICHTEN und ODENWÄLDER ZEITUNG profitieren Sie in unserem Kartenshop zudem von weiteren Vorteilen. Mit der WNOZ-Abocard erhalten Sie in unserem Ticketshop bis zu 10 Prozent Rabatt auf Karten für ausgewählte Veranstaltungen.

Kontakt und Öffnungszeiten

Wir sind persönlich für Sie da: Der WNOZ-Kartenshop hat von Montag bis Freitag von 9:30 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Telefonisch erreichen Sie unser Kartenshop-Team unter der Nummer 06201/81 345.