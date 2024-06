Das kostet eine Kugel Eis in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald

Der Sommer könnte im Moment ruhig mehr Gas geben. Aber Eis schmeckt eigentlich bei jedem Wetter. Was kostet die Kugel Eis eigentlich in diesem Jahr? Welche neuen Sorten gibt es? WNOZ hat nachgefragt.

Was kostet eine Kugel Eis?

In nahezu jedem Eiscafé, das wir befragt haben, steigen - wie im vergangenen Jahr auch - die Preise. Ausnahme: das Eiscafé Colosseo in Fürth. Dort kostet die Kugel "to go" nach wie vor 1,50 Euro, im Service werden 1,70 Euro fällig. Das Mörlenbacher Caffe & Gelato hingegen hat den Kugelpreis von 1,30 Euro auf 1,50 Euro angehoben. Das Wald-Michelbacher Eiscafé Cortina schlägt 10 Cent auf, der Preis für eine Kugel liegt bei 1,50 Euro.

Wie sieht's in Weinheim aus? Bei Vannini kostet die Kugel 1,40 Euro (plus 10 Cent) - ziemlich günstig im Vergleich. "Wir können den Preis so niedrig halten, weil wir durch unsere vielen Kunden in großen Mengen einkaufen können, das ist dann für uns günstiger. Die Qualität leidet darunter nicht", sagt Geschäftsführer Pietro Vannini. Die Vannini-Kette hat insgesamt vier Filialen, die größte befindet sich in Worms. Die Gelateria Pandolfo hingegen ist ein deutlich kleinerer Familienbetrieb, neben dem Standort am Marktplatz in Weinheim,gibt es eine neue Filiale in Hirschberg-Leutershausen. Die normalen Pandolfo-Sorten werden dieses Jahr 1,70 Euro kosten (1,50 Euro im Vorjahr), Spezialsorten 2 Euro (1,70 Euro) pro Kugel.

Auch in Hemsbach ist Eis-Saion. Das Café Gemelli ist bekannt für seine sechs Sorten Schichteis. Dieses spezielle Eis kostete im vergangenen Jahr 1,90 Euro, nun werden 2,10 Euro fällig. Gewöhnliche Kugeln gibt es dieses Jahr für 1,60 Euro, also zehn Cent mehr als im Vorjahr.

Foto: Philipp Klische Die Gelateria Pandolfo ist bekannt für ihr Pistazien-Eis - übrigens auch die Lieblingssorte von Robin Pandolfo.

Mehrwertsteuer gestiegen

Warum sind die Preise gestiegen? Ein Faktor sind die gestiegenen Produktionskosten, sagen die Betreiber der Eisdielen und Eiscafés. Alles wird teurer, zum Beispiel die Zutaten, auch die Nebenkosten steigen. Was hinzukommt: Die Mehrwertsteuer auf Speisen vor Ort wurde ab dem 1. Januar 2024 wieder angehoben, von 7 Prozent auf 19 Prozent. Aber: Eiscreme zum Mitnehmen wird weiterhin mit 7 Prozent besteuert. Viele Eiscafés machen bei den Preisen aber keine Unterschiede. "Ich müsste dann mit irgendwelchen krummen Preisen um die Ecke kommen", sagt Robin Pandolfo. "Das möchte ich nicht. Um den Kunden entgegenzukommen, bleiben aber dieses Jahr die Preise für Kaffee und alle anderen Speisen trotz steigender Ausgaben gleich", sagt er.

Neue Sorten

An Einfallsreichtum für neue Kreationen mangelt es den regionalen Eisverkäufern keineswegs. Die Kunden dürfen sich auf viele neue Sorten freuen. Bei Vannini beispielsweise soll es in diesem Sommer exotische Eissorten wie Guave oder italienische Wassermelone geben. Das Eiscafé Cortina in Wald-Michelbach möchte sich dieses Jahr an Kinderschokolade probieren und Caffe & Gelato in Mörlenbach plant unter anderem mit Popcorn und neapolitanischem Käsekuchen mit kandierten Früchten. Wohingegen ein Geheimnis aus den neuen Kreationen im Sommer gemacht wird, ist im Café Gemelli in Hemsbach. "Neue Sorten sind geplant, es wird aber eine Überraschung", sagt Jenni D'Ippolito, "jedes unserer 38 Fächer wird belegt sein."

Wer gerne regelmäßig neue Sorgen ausprobiert, der ist bei Pandolfo richtig: "Eis ist unsere Leidenschaft, wir erfinden uns gerne neu. Deswegen wechseln bei uns die Eissorten häufig - jede Woche gibt es eine neue Sorte bei uns an der Theke." Und Hundebesitzer können entspannt aufatmen: auch Hundeeis hat Pandolfo wieder im Angebot.