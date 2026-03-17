Noch freie Plätze

Weinheim: Bald wieder Flohmarkt in der Nordstadt 

Im Juni ist wieder Nordstadtflohmarkt in der Hopfenstraße und auf dem Amend-Parkplatz. Noch gibt es freie Plätze - schnell sein lohnt sich

Beim Nordstadtflohmarkt wird es wieder einiges zu Stöbern geben (Symbolfoto). Foto: Philipp Reimer Fotografie
Beim Nordstadtflohmarkt wird es wieder einiges zu Stöbern geben (Symbolfoto).

Weinheim. Der Verein WNF 14 veranstaltet am Samstag, 27. Juni, von 9 Uhr bis 15 Uhr den 10. Nordstadtflohmarkt in der Hopfenstraße und auf dem Amend-Parkplatz.

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Mehr als 100 der insgesamt 130 möglichen Verkaufsstände sind bereits angemeldet. Das berichten Conny Klump und Milena Prats-Veles. Sie nehmen die Anmeldungen entgegen und vergeben die Standplätze. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass eine Anmeldung erst gültig ist, wenn die Standgebühr überwiesen wurde. Sie beträgt 10 Euro für drei Meter Verkaufsfläche. Geht das Geld nicht rechtzeitig auf dem Konto von WNF 14 ein, wird der Platz an einen Interessenten von der Warteliste vergeben. Anmeldungen sind per Email unter conny.boris@arcor.de oder unter der Nummer 06201/17225 möglich.

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