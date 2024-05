Weinheimer bei TV-Show "Schlag den Star" dabei

Diese Sendung verspricht viel Entertainment: Am Sonntag (2. Juni) tritt ein Weinheimer in der TV-Show "Schlag den Star" (live ab 20.15 Uhr auf Pro Sieben) an. Ex-Fußballprofi Markus Babbel (51) trifft auf keinen Geringeren als Mehmet Scholl (53). 1996 wurden die beiden zusammen Europameister, fast 30 Jahre später sind sie zwar Fußball-Rentner, aber dafür umso unterhaltsamer. "Schlitzohr trifft auf gnadenlosen Taktiker", wie es im Trailer von Pro Sieben heißt. Babbel wohnt seit 2017 mit seiner Familie in Weinheim und ist immer mal wieder als DJ im Café Central zu sehen.