Ausflugstipps für Familien

Lorsch: Johannisfest

Die Kerwe-Saison hat begonnen! Am Wochenende vor dem Johannistag feiern die Lorscher ihr ältestes Traditionsfest: das viertägige Johannisfest (14.6. bis 17.6.). Auf dem Karolingerplatz werden Rummelplatz und Kreativmarkt aufgebaut und passend zur Fußball-Europameisterschaft wird das Eröffnungsspiel ab 21 Uhr auf der Großleinwand (Klosterwiese) übertragen. Mehr Public Viewing-Plätze in Weinheim und Umgebung findet ihr hier .

Weinheim: Großes Weststadtfest

Hemsbach: Hof- und Garagenflohmarkt

Mannheim: „Mannheimer Futterlauf – Laufen für einen vollen Napf“

Spazieren gehen und damit Tiernäpfe füllen: Am Samstag von 10 bis 16 Uhr findet der "8. Mannheimer Futterlauf des Vereins Futteranker Mannheim e.V." rund um den Vogelstangsee statt. Der Verein setzt sich für bedürftige Tierhalter in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar ein, indem er kostenloses Futter bereitstellt und sich an Tierarztkosten beteiligt. Am Samstag kann jeder ohne Startgebühr nach eigenem Ermessen teilnehmen. Ob groß oder klein, mit Hunden (natürlich angeleint) oder ohne – alle können einmal oder mehrmals ohne Zeitmessung gemütlich oder flott um den See laufen (Rundweg ca. 2,4 km). Für die erlaufenen Kilometer spenden Unternehmen Futter oder Geld, um den Futteranker bei seinen Projekten zu unterstützen.