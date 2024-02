Zwei Tribute-Bands treten am ersten Märzwochenende im Rex auf

In den März startet das Musiktheater Rex gleich mit zwei Tribute-Bands. Am Freitag, 1. März, stehen „Brothers in Arms“ ab 20 Uhr mit einer „XXL Show“ auf der Bühne, unterstützt von Saxofonist Kai Liedtke. Die Tribute-Band, die sich nach dem Antikriegslied der Dire Straits benannte, „erarbeitete sich in ihrer mittlerweile 22-jährigen Karriere einen hervorragenden Ruf“, schreiben die Veranstalter.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei ihrer Gründung im Jahr 2002 waren sie europaweit die erste Formation, die eine Dire-Straits-Tributeshow spielte. „Durch die professionelle Umsetzung, in über eintausend Konzerten perfektioniert, gehören Brothers in Arms heute zu den erfolgreichsten Tribute-Bands in Deutschland und sind europaweit bekannt“, heißt es weiterhin in der Ankündigung.

Das über zweistündige Programm führt durch die musikalische Geschichte der britischen Rockband. Von „Expresso Love“, „Sultans Of Swing“, „Telegraph Road“, „Money For Nothing“ über „Latest Trick“ bis hin zum Namensgeber „Brothers In Arms“ werden die legendären Hits der „Dire Straits“ dargeboten.

Direkt am Samstag, 2. März, geht es mit der Volbeat-Tribute-Band „Rebel Monster“ und „Center Chord“ als Unterstützer weiter. Das Konzert beginnt ebenfalls um 20 Uhr. Kaum einer anderen Band der letzten Dekade sei es so wie Volbeat gelungen, einen derart eigenen und neuen Sound zu kreieren und zugleich kommerziell erfolgreich zu sein.

Die Fangemeinde vereint vor allem die Freude an der Musik. „Als erste und erfolgreichste Volbeat-Tribute-Band Deutschlands transportieren „Rebel Monster“ genau dieses Gefühl und interpretieren authentisch die Songs der dänischen Metalband“, schreiben die Veranstalter. Sie sind seit 2010 bekannt für ihre „erstklassige Bühnenperformance, in der die vier Musiker auch ihre eigene Energie und Kreativität einfließen lassen“.