Gewinnspiel: " Tatort-Premiere beim SWR Sommerfestival"

Am 22.Mai 2026 findet die Tatort-Premiere beim SWR Sommerfestival 2026 in Stuttgart statt. Mit WNOZ könnt ihr 1x2 Tickets gewinnen.

"Tatort-Premiere" Foto: ©SWR/Benoît Linder
"Tatort-Premiere"

Gewinnspiel: Tatort-Premiere „Lucys Geburtstag“ erleben!

Ein rätselhafter Mord im Steinbruch, ein gestohlener Luxuswagen und zwei junge Frauen mit einer besonderen Verbindung – im neuen Tatort „Lucys Geburtstag“ stehen die Stuttgarter Kommissare vor einem kniffligen Fall. Hauptverdächtiger ist der wohlhabende Autobesitzer Dieter Wöck, doch Beweise fehlen. Währenddessen schmieden Lucy und Hümeyra, genannt Hummel, ihre ganz eigenen Pläne… Erst als sich beide Handlungsstränge raffiniert verbinden, kommt die Wahrheit ans Licht.

Jetzt mitmachen und ein exklusives Erlebnis gewinnen!

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Wir verlosen 1 x 2 Tickets für die große Tatort-Premiere beim SWR Sommerfestival – und das ist noch längst nicht alles:

Die Gewinner erwartet die Teilnahme an der Premiere mit rund 4.000 Fans der Kultreihe Tatort. Zudem besteht die exklusive Gelegenheit, Felix Klare (Kommissar Bootz) und Jürgen Hartmann (Rechtsmediziner Dr. Vogt) bei einem persönlichen Meet & Greet kennenzulernen. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine spannende Backstage-Führung hinter die Kulissen der Produktion.

Das Meet & Greet findet um 17:00 Uhr im Neues Schloss Stuttgart statt. Direkt im Anschluss folgt eine Backstage-Führung mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen. Der Einlass zur Premiere beginnt um 19:00 Uhr, bevor der Film schließlich um 20:30 Uhr startet.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

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Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!

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