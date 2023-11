Verlosung: 3x2 Tickets zum Spitzenspiel SG Leutershausen vs. SG Pforzheim/Eutingen

Spitzenspiel am Samstag, 25. November in heimischer Halle.

SG Leutershausen gegen die SG Pforzheim/Eutingen

Das Team um den neuen Trainer Thorsten Schmid steht auf Platz 5, der Gegner der kommenden Begegnung führt die Tabelle an. „Wir sind völlig im Soll“, betont das SGL-Urgestein und ehemaliger Nationalspieler Uli Roth, „ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison. Wie alle Handballfans an der Bergstraße freut auch er sich auf das Heimspiel am kommenden Samstag.

„Das wird ein echtes Spitzenspiel, auf das wir lange gewartet haben“, so der Gesellschafter der SG Leutershausen Uli Roth. Mit der SG Pforzheim/Eutingen kommt der aktuell Tabellenerste in die Heinrich-Beck-Halle. „Da haben wir die Chance, die Pforzheimer vom Thron zu stoßen und gegen Ende der Hinrunde an der Tabellenspitze nochmal alles durcheinander zu wirbeln“, freut er sich.

Nach der Niederlage gegen Fürstenfeldbruck am letzten Wochenende liegt die SGL derzeit auf dem fünften Tabellenplatz hinter Fürstenfeldbruck. Aber es geht eng zu an der Spitze und bis Mitte Dezember ist noch vieles möglich. „Vor allem hoffe ich auf eine knallvolle Halle und eine tolle Unterstützung für unsere Jungs“, so Roth. „Ich wünsche mir ein Feuerwerk gegen Pforzheim/Eutingen, auch auf der Tribüne“.

Heimspiel bei den roten Teufeln 19:30 Uhr, Einlass 18:30 Uhr

Heinrich-Beck-Halle

Hölderlinstr. 24

69493 Hirschberg-Leutershausen

