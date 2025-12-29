Verlosung: Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven

Am 11. Januar treffen die Adler Mannheim auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Mit WNOZ könnt ihr 2x2 Tickets gewinnen.

Adler Mannheim Foto: Adler Mannheim
Adler Mannheim

Gewinnspiel: 2x2 Tickets für Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven

Die DEL-Saison läuft auf Hochtouren – und wir schicken Sie live ins Stadion! Unsere Zeitung verlost 2x2 Tickets für das Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der SAP Arena.

Erleben Sie hochklassiges Eishockey, eine mitreißende Atmosphäre und Spannung bis zur letzten Sekunde. Mit etwas Glück sind Sie und Ihre Begleitung mitten im Geschehen, wenn die Adler um wichtige Punkte kämpfen.

Am 11. Januar 2026 findet das Heimspiel der Adler Mannheim in der SAP Arena in Mannheim statt. Wir verlosen 2x2 Karten für das Spiel (Beginn ist um 16:30 Uhr, Einlass um 15:00 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 07. Januar 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!

