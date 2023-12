„Simply the Best“ ist zu erwarten, wenn in diesem Winter wieder das Heidelberger Schloss zum Schauplatz für Musik- und Kulinarikgenuss auf höchstem Niveau wird. Im imposanten Gläsernen Saal des Schlosses präsentiert der Spitzenkoch Martin Scharff mit seinem Team die neue Musik-Dinner-Show „Tina at the Castle – a Tribute to Tina Turner.