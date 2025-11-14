Verlosung: "Clemens Bittlinger & Pater Anselm Grün"
Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, findet das Konzert "Leih mir deine Flügel" mit Clemes Bittlinger und Pater Anselm Grün im Bürgerhaus Mörlenbach statt. Mit WNOZ könnt ihr 5x2 Tickets gewinnen.
In einer Zeit, in der viele Menschen nach Sinn, Ruhe und Orientierung suchen, entstand das berührende musikalische Projekt „Leih mir deine Flügel“ von Clemens Bittlinger und David Plüss. Das Album widmet sich den Engeln – jenen himmlischen Boten, die in biblischen Erzählungen ebenso wie in unserer modernen Welt für Hoffnung, Trost und Zuversicht stehen.
Die facettenreichen Lieder schlagen eine Brücke zwischen biblischen Geschichten und unserer Gegenwart. Sie werden live präsentiert von Clemens Bittlinger (Gesang, Gitarre), David Plüss (Piano, Keyboard) und David Kandert (Perkussion). Begleitet wird das Konzert von tiefgehenden Gedanken des bekannten Benediktinerpaters Anselm Grün, dessen Bestseller „50 Engel für das Jahr“ weltweit über eine Million Leserinnen und Leser begeistert hat.
Zwei alte Freunde – Musiker und Theologe – gestalten gemeinsam einen Abend voller Musik, Inspiration und spiritueller Tiefe. Das Publikum erwartet ein einzigartiges Zusammenspiel aus Liedern, Texten und Momenten des Innehaltens.
Das Konzert findet am Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 19:00 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Bürgerhaus Mörlenbach, Schulstraße 1, 69509 Mörlenbach statt.
