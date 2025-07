Die Brüder Julius und Max, die in Weinheim geboren und aufgewachsen sind, teilen ihre bewegende Lebensgeschichte. Sie erzählen von einer sorglosen Kindheit in der Gerberei ihres Vaters, von Träumen, erster Liebe und dem schmerzhaften Verlust ihrer Heimat durch Vertreibung. Nach ihrer Deportation gelingt ihnen die Flucht: Julius nach Paris, Max nach Lissabon. Schließlich finden beide ein neues Zuhause in Amerika, doch die Erinnerung an Weinheim bleibt für immer in ihren Herzen lebendig.