LebensArt am Waidsee – Garten, Wohnen & Lifestyle vom 19. bis 21. September 2025

Auch in diesem Jahr macht die LebensArt wieder Station am idyllischen Waidsee in Weinheim. Von Freitag bis Sonntag lädt die stilvolle Veranstaltung zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein – inmitten einer gepflegten Grünanlage direkt am malerischen Seeufer.

In entspannter Atmosphäre erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot exklusiver Ideen und Inspirationen für Haus und Garten: von stilvollen Wohnkonzepten, hochwertigen Kaminen und edlen Möbeln bis hin zu kunstvoller Gartengestaltung mit farbenfrohen Themengärten, Herbstpflanzen und floraler Dekoration.

Freuen Sie sich auf spätsommerliche Outdoor-Trends – ob elegante Gartenmöbel, moderne Grills oder Accessoires für das perfekte Outdoor-Living. Dazu kommt eine feine Auswahl an Mode und Lifestyle. Wer neue Impulse für das eigene Zuhause sucht, findet in exklusivem Interieur und handverlesenen Wellnessangeboten aus der Region ebenso viel Inspiration wie in den kunstvollen Werken ausstellender Künstler – von Skulpturen über Gemälde bis hin zu einzigartigen Objekten.

Natürlich darf auch der kulinarische Genuss nicht fehlen: Leckere Spezialitäten und musikalische Highlights sorgen für stimmungsvolle Momente und runden das LebensArt-Erlebnis ab.

Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 10x2 Tickets für dieses vielfältige Messe zu gewinnen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.

Die Gewinnspielfrage:

Teilnahmeschluss ist der 10. September 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!