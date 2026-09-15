LebensArt am Waidsee – Garten, Wohnen & Lifestyle vom 18. bis 20. September 2026 erleben

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der idyllische Waidsee in Weinheim wieder in eine farbenfrohe Erlebniswelt für alle, die sich für Garten, Wohnen und Lifestyle begeistern.

Die LebensArt lädt von Freitag bis Sonntag dazu ein, in entspannter Atmosphäre direkt am malerischen Seeufer zu stöbern, sich inspirieren zu lassen und den Spätsommer zu genießen. Die gepflegte Grünanlage rund um den beliebten Waidsee bietet dafür die perfekte Kulisse. Dank der verkehrsgünstigen Lage zieht die Veranstaltung jedes Jahr zahlreiche Besucher aus der Region und darüber hinaus an.

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Auf die Besucher wartet eine vielseitige Auswahl an exklusiven Trends und Ideen für Haus und Garten. Von stilvollen Wohnaccessoires und hochwertigen Kaminen über kreative Gartenarchitektur und liebevoll gestaltete Themengärten bis hin zu herbstlichen Pflanzen und floraler Blumenkunst gibt es jede Menge zu entdecken.

Auch das Thema Outdoor-Living kommt nicht zu kurz: Moderne Gartenmöbel und Grills machen Lust darauf, die letzten warmen Tage des Jahres draußen zu verbringen. Wer sich für Mode und Accessoires begeistert, findet ebenfalls zahlreiche Highlights – von eleganten Hüten und farbenfrohen Schals bis hin zu trendigen Taschen und besonderen Schmuckstücken.

Für das eigene Zuhause bieten ausgesuchte Interieur-Ideen neue Inspiration, während Wellness- und Wohlfühlangebote dazu einladen, sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Kunstliebhaber können außergewöhnliche Skulpturen, individuelle Kunstobjekte und beeindruckende Bilder entdecken.

Abgerundet wird das Erlebnis durch kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Akzente, die für zusätzlichen Genuss und eine besondere Atmosphäre sorgen.

Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 3x2 Tickets für dieses vielfältige Messe zu gewinnen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.

Die Gewinnspielfrage:

Teilnahmeschluss ist der 17. September 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!