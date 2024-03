In den Miniaturwelten in Fürth hat sich wieder so einiges getan. Neben den zahlreichen Nachbauten berühmter Sehenswürdigkeiten aus ganz Deutschland ist die weltgrößte Miniaturkirmes in der Spur HO mit über 100 Fahrgeschäften, 10.000 Figuren und über 35.000 LEDs zu bewundern. Ferner gibt es selbst zu bedienende Funktionsmodelle, Spielanlagen und vor allem jede Menge Spaß beim Ostersuchspiel mit Belohnung. Führungen hinter den Kulissen, der Modellbahnshop und das gemütliche Café-Bistro runden den Besuch ab.