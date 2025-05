Verlosung: "Mörlenbach - genussreich"

Die Veranstaltung „Mörlenbach – genussreich“ findet am 14. und 15. Juni im Bürgerhaus Mörlenbach statt und präsentiert über 170 Weine sowie 70 Edelbrände und Whiskys von drei großen Winzergenossenschaften und 16 renommierten Weingütern aus einem Umkreis von 60 Kilometern. Besucher erwartet ein kulinarisches Erlebnis mit fachkundig begleiteten Verkostungen von Wein in Kombination mit Brot, Käse, Schokolade und weiteren Spezialitäten.

Neben persönlichen Gesprächen mit Winzern und informativen Einblicken in deren Arbeit können Gäste ihr Wissen über Weinbegriffe vertiefen und eigene Bewertungen abgeben. Ein besonderes Highlight ist der Besuch der Weinhoheiten aus Groß-Umstadt, Heppenheim, Schriesheim sowie der Odenwälder Apfelkönigin am Eröffnungstag – ein Fest für Kenner und neugierige Genießer unter dem Motto „In vino veritas“.

Am Wochenende des 14. und 15. Juni 2025 findet die Genussmesse "Mörlenbach - genussreich" im Bürgerhaus in Mörlenbach, Rathausplatz 1, statt. Wir verlosen 5 Tagestickets für die Messe (14 - 19 Uhr). An welchem der beiden Tage das Ticket eingelöst werden soll, wird individuell abgesprochen.