Verlosung: Tickets für "Mundart-Festival"
Am Freitag und Samstag, 17./18. Oktober 2025, findet das "Mundart-Festival" in der Weinheimer Stadthalle statt. Mit WNOZ könnt ihr 2x2 Tickets gewinnen.
Das "Mundart-Festival" am 17. und 18. Oktober 2025
Erlebe am 17. und 18. Oktober 2025 geballte Dialektkunst in Weinheim – mit urkomischem Kabarett, Wortwitz auf Kurpälzisch und musikalischen Highlights von bekannten Mundart-Künstlern der Region.
Mit dabei: „Die Spitzklicker“, Franz Kain & Manfred Maser, der Odenwälder Shanty Chor, Dr. Markus Weber, Arnim Töpel, „Blasser Bertram“ und die Kabarettisten der „Lokalrunde“. Authentisch, witzig und garantiert „uff woinemerisch“!
Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Talstraße 1.
Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 2x2 Tickets für dieses Festival zu gewinnen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.
Die Gewinnspielfrage:
Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
