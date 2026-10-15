Verlosung: Tickets für "Nightgroove Weinheim"
Am Samstag 14. November 2026, findet der "Nightgroove Weinheim" mitten in Weinheim statt. Mit WNOZ könnt ihr 15x2 Tickets gewinnen.
Die Weinheimer City wird wieder zur großen Bühne: Bei der 20. Weinheimer Live- und Partynacht erwartet euch ein musikalisches Feuerwerk mit 16. Bands und DJs in Kneipen, Bars, Restaurants und Cafés. Ob entspannte Kneipengigs oder treibende Beats für die Dance-floor-Crowd – hier kommt jeder auf seine Kosten!
Ein abwechslungsreicher Mix, der unterschiedliche Geschmäcker und Generationen zusammenbringt. Die ganze Stadt verwandelt sich in eine Bühne. Ein fulminanter City-Trip bis in die frühen Morgenstunden garantiert eine Nacht, die in Erinnerung bleibt.
Und das Beste: Einmal zahlen – überall live dabei! Mit einem Ticket für 18 € (VVK) habt ihr freien Eintritt in alle teilnehmenden Locations und könnt euer persönliches Musikprogramm ganz individuell zusammenstellen. Pendelt von Bar zu Bar, entdeckt neue Sounds und feiert die Nacht durch!
Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen – für eine unvergessliche Nacht voller Musik, Stimmung und guter Vibes in Weinheim!
Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 15x2 Tickets für den "Nightgroove Weinheim" zu gewinnen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.
Die Gewinnspielfrage:
Teilnahmeschluss ist der 02. November 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Wer nicht gewinnt, kann Tickets auch bei uns im Ticketshop oder am Tag selbst in jedem Lokal und an der zentralen Abendkasse in der Tourist Information (Marktplatz 1) kaufen.
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!
Wir wünschen viel Erfolg!