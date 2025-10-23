Verlosung: Tickets für "Nightgroove Weinheim"
Am Samstag 15. November 2025, findet der "Nightgroove Weinheim" mitten in Weinheim statt. Mit WNOZ könnt ihr 10x2 Tickets gewinnen.
Die Weinheimer City wird wieder zur großen Bühne: Bei der 19. Weinheimer Live- und Partynacht erwartet euch ein musikalisches Feuerwerk mit 20 Bands und DJs in Kneipen, Bars, Restaurants und Cafés. Von rockigen Gitarrenriffs über groovige Beats bis hin zu elektrisierenden DJ-Sets – hier kommt jeder auf seine Kosten!
Egal, ob ihr entspannt in kleiner Runde chillen, tanzen oder einfach nur feiern wollt – die ganze Stadt pulsiert vor guter Laune. Musikfans dürfen sich auf ein echtes Festivalerlebnis freuen, das bis in die frühen Morgenstunden für unvergessliche Momente sorgt.
Und das Beste: Einmal zahlen – überall live dabei! Mit einem Ticket für 18 € (VVK) habt ihr freien Eintritt in alle teilnehmenden Locations und könnt euer persönliches Musikprogramm ganz individuell zusammenstellen. Pendelt von Bar zu Bar, entdeckt neue Sounds und feiert die Nacht durch!
Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen – für eine unvergessliche Nacht voller Musik, Stimmung und guter Vibes in Weinheim!
Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 10x2 Tickets für den "Nightgroove Weinheim" zu gewinnen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.
Die Gewinnspielfrage:
Teilnahmeschluss ist der 06. November 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Wer nicht gewinnt, kann Tickets auch bei uns im Ticketshop oder am Tag selbst in jedem Lokal und an der zentralen Abendkasse in der Tourist Information (Marktplatz 1) kaufen.
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!
Wir wünschen viel Erfolg!