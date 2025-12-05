Verlosung: Tickets für Europas größte Stepptanz-Show der "Penguin Tappers"
Vom 16. - 18. Januar 2026 findet die Stepptanzshow "Us Again" der Penguin Tappers in der Hans-Michel-Halle in Hemsbach statt. Mit WNOZ könnt ihr 5x2 Tickets gewinnen.
Die Penguin Tappers kehren zurück – und ihr könnt live dabei sein! Nach dem großen Erfolg von „Back on Stage“ im Jahr 2022 präsentieren die Tänzerinnen und Tänzer 2026 ihr neues Spektakel „Us Again“ und verwandeln die Hans-Michel-Halle in Hemsbach erneut in die beeindruckende „Penguin Arena“, Heimat von Europas größter Stepptanz-Show.
Über 150 Tänzerinnen, darunter Deutsche- und Weltmeister, entführen das Publikum in ein rund zweieinhalbstündiges Programm voller Leidenschaft, Power und Emotionen. Ein außergewöhnliches Bühnensetting, professionelle Technik und atemberaubende Stepptanzkunst garantieren einen unvergesslichen Abend – von Gänsehaut über pure Freude bis hin zu magischen Momenten.
Die zu verlosenden Shows finden am Sonntag, 18. Januar 2026, entweder um 13:30 Uhr (Einlass ab 12:00 Uhr) oder um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr) in der Hans-Michel-Halle, Hüttenfelder Straße 42, in Hemsbach statt.
Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 5x2 Tickets für dieses außergewöhnliche Event zu gewinnen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.
Die Gewinnspielfrage:
Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Wer nicht gewinnt, kann Tickets direkt über www.penguin-tappers-show.de kaufen.
