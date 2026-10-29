Verlosung: Tickets für "US AGAIN - Penguin Tappers"
Am Samstag 12.12.2026, findet die Tapdance Show "US AGAIN - Penguin Tappers" in der Maimarkthalle Mannheim statt. Mit WNOZ könnt ihr 2x2 Tickets gewinnen.
Rhythmus, Leidenschaft und spektakuläre Choreografien: Die Penguin Tappers laden am 12. Dezember 2026 mit ihrer Show „US AGAIN“ zu einem mitreißenden Abend in die Maimarkthalle Mannheim ein. Das erfolgreiche Stepptanzensemble aus Hemsbach an der Bergstraße begeistert mit tänzerischem Können, beeindruckender Präzision und jeder Menge Energie.
Mehr als 200 Tänzerinnen und Tänzer entführen das Publikum in einem rund zweieinhalbstündigen Programm in die faszinierende Welt des Stepptanzes. Neben den Meisterschaftschoreografien aus dem Jahr 2026 dürfen sich die Besucher auf neue Ideen, abwechslungsreiche Inszenierungen und regionale sowie internationale Gastauftritte freuen. Ein aufwendiges Bühnenkonzept mit moderner Licht- und Videotechnik sorgt zusätzlich für ein besonderes Show-Erlebnis.
Die Penguin Tappers gehören zu den erfolgreichsten Stepptanzensembles Europas und haben bei nationalen und internationalen Meisterschaften zahlreiche Titel und Medaillen gewonnen. Mit „US AGAIN“ verspricht die Tanzfamilie erneut eine Show voller Dynamik, Emotionen und unvergesslicher Momente.
Jetzt mitmachen und gewinnen! Du möchtest die Penguin Tappers live erleben und dich von ihrer mitreißenden Show begeistern lassen? Dann nutze deine Chance und mach bei unserem Gewinnspiel mit. Beantworte einfach die folgende Frage und sichere dir die Chance auf 2x2 Tickets für das Showprogramm „US AGAIN“ der Penguin Tappers.
Die Gewinnspielfrage:
Teilnahmeschluss ist der 16. November 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail.
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!
Wir wünschen viel Erfolg!