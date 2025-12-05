Verlosung: "RHYTHM OF THE DANCE - TOURNEE 2026"
Am 18. Januar 2026 ist "Rhythm of the Dance" in der Weinheimer Stadthalle zu Gast. Mit WNOZ könnt ihr 5x2 Freikarten gewinnen.
Nach dem großen Erfolg der Jubiläumstour 2025 geht Rhythm of the Dance 2026 erneut auf Tour. Die Show verbindet traditionelle irische Tanz- und Musikkultur mit modernen Elementen und erzählt mithilfe beeindruckender Choreografien, Live-Musik sowie aufwendiger Licht- und Soundeffekte eine Reise durch über 2000 Jahre irischer Kulturgeschichte.
Seit über 25 Jahren begeistert die Produktion weltweit mehr als sieben Millionen Fans in 50 Ländern und zählt zu den Top-3-Irischen Stepptanzshows. Neben hochkarätigen Tänzern sorgen auch hervorragende Sänger und Musiker mit traditionellen Instrumenten für ein energiegeladenes Erlebnis. Internationale Erfolge, zahlreiche Auszeichnungen und große TV-Übertragungen unterstreichen den globalen Stellenwert der Show.
Am Sonntag, 18. Januar 2026, ist "Rhythm of the Dance" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 5x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 19:00 Uhr).
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.
Teilnahmeschluss ist der 30. Dezember 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Falls Du nicht gewonnen hast, gibt es Tickets bei uns im WNOZ Karten-Shop zu kaufen sowie unter: www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!