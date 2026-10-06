Verlosung: Tickets für "Weinsalon Weinheim"
Am Samstag und Sonntag, 24./25. Oktober 2026, findet der "Weinsalon" in der Weinheimer Stadthalle statt. Mit WNOZ könnt ihr 7x2 Tickets gewinnen.
Weinsalon Weinheim: Große Weinprobe in der Stadthalle Weinheim!
Über 50 hochwertige deutsche Weingüter nehmen teil.
Besucher können mit ihrem "Eintrittsglas" alle Weine probieren, mit den Winzern vor Ort interessante Gespräche führen und Weine direkt kaufen oder bestellen. Die Veranstaltung bringt weinbegeisterte Gäste mit engagierten Ausstellern zusammen – ein ideales Umfeld für alle, die auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen sind. Für leckeres Essen zwischendurch sorgen "der Käsescheich" und "KAVI Sushi".
Der Weinsalon Weinheim findet am 24. und 25. Oktober 2026 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr (Sa.) bzw. 18:00 Uhr (So.) in der Stadthalle Weinheim statt.
Die Eintrittskarte ist ein Weinglas des Weinsalon Weinheim, mit dem die Besucher an jedem Stand der Ausstellung Weine, Sekt und Seccos ohne weitere Kosten probieren können.
Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 7x2 Tickets für den "Weinsalon" zu gewinnen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.
Die Gewinnspielfrage:
Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Wer nicht gewinnt, kann Tickets auch bei uns im Ticketshop kaufen.
Der Eintritt kostet 15,00 € (Ein-Tagesticket) bzw. 25,00 € (Zwei-Tagesticket), jeweils inkl. VVK Gebühr. Karten erhält man im Kartenshop der Diesbach Medien oder an der Tageskasse. Schwerbehinderte erhalten unter Vorlage des Ausweises 50% Nachlass an der Tageskasse.
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Zugang zur Veranstaltung.
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt.
Wir wünschen viel Erfolg!