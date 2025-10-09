Weinsalon Weinheim: Größte Weinverkostung der Rhein-Neckar Region in der Stadthalle Weinheim!

Rund 50 hochwertige deutsche Weingüter nehmen teil.

Besucher können mit ihrem "Eintrittsglas" alle Weine probieren, mit den Winzern vor Ort interessante Gespräche führen und Weine direkt kaufen oder bestellen. Die Veranstaltung bringt weinbegeisterte Gäste mit engagierten Ausstellern zusammen – ein ideales Umfeld für alle, die auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen sind. Für leckeres Essen zwischendurch sorgen "La Bohème" und "KAVI Sushi".

Der "Weinsalon Weinheim" findet am 25. und 26. Oktober 2025 von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Stadthalle Weinheim, Birkenauer Talstraße 1, statt.

Die Eintrittskarte ist ein Weinglas des Weinsalon Weinheim, mit dem die Besucher an jedem Stand der Ausstellung Weine, Sekt und Seccos ohne weitere Kosten probieren können. Natürlich darf das Glas behalten werden.

Erlebe die Vielfalt und den Geschmack der Weine aus der Rhein-Neckar-Region.

Nur bei WNOZ habt Ihr die Möglichkeit, 7x2 Tickets für den "Weinsalon" zu gewinnen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.

Die Gewinnspielfrage:

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Wer nicht gewinnt, kann Tickets auch bei uns im Ticketshop kaufen.

Der Eintritt kostet 15,00 € (Ein-Tagesticket) bzw. 25,00 € (Zwei-Tagesticket), jeweils inkl. VVK Gebühr. Karten erhält man im Kartenshop der Diesbach Medien oder an der Tageskasse. Schwerbehinderte erhalten unter Vorlage des Ausweises 50% Nachlass an der Tageskasse.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Zugang zur Veranstaltung.

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!