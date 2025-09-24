WNOZ-Bilderrätsel aus Weinheim und dem Odenwald mit Blick fürs Detail

Das WNOZ-Quiz geht in eine neue Runde. Diese Woche liefern wir Ihnen von Montag bis Freitag ein Bilder-Quiz. Können Sie erkennen, wo wir uns in Weinheim, im Odenwald oder an der Bergstraße versteckt haben? Und da Weihnachten bereits vor der Tür steht, haben wir einen ganz besonderen Preis für die Gewinner: Machen Sie mit und sichern Sie sich die Chance auf einen von fünf Gutscheinen in Höhe von jeweils 40 Euro für den Weihnachtsbaum-Verkauf der Familie Bauer in Hammelbach.

Der Weihnachtsbaum-Verkauf der Familie Bauer findet an allen vier Adventswochenenden samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr am Sportplatz im Wald-Michelbacher Ortsteil Hammelbach statt. Das Besondere: Hier darf man selbst noch richtig Hand anlegen - und der auserwählte Weihnachtsbaum darf vor Ort selbst gefällt werden! Natürlich gibt es aber auch Bäume, die bereits frisch geschlagen wurden.

Stellen Sie Ihr Wissen über die Region unter Beweis! Schicken Sie uns eine E-Mail über das Formular am Ende des Rätsels, um am Gewinnspiel teilzunehmen.