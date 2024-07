10 geniale Wasserspiele für Kinder

Geben wir es doch ruhig zu: jede Jahreszeit hat ihren Charme und ihre Höhepunkte. Aber der Sommer, der Sommer ist die allerbeste Jahreszeit. Die Sonne, die Hitze, die Kirschen, das Eis … und natürlich die Wasserschlacht im Garten. Wir haben mal für euch recherchiert, was man noch so alles mit Wasser machen, kann, wenn es so richtig heiß wird.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Wir werden kreativ

Wasserrad aus Ästen, Korken und Joghurtbecher (ab 7 Jahren)

In einen Korken schlägt man jeweils links und rechts so einen langen Nagel ein, dass dieser an jeder Seite im selben Abstand hervorsteht. Danach zerschneidet man einen Joghurtbecher in vier gleich große Rechtecke. Diese werden in gleichen Abständen auf die längliche Seite des Korkens gesteckt. Dafür ritzt man vorher mit einem Messer, ein bis drei Millimeter tief, vier Schlitze in den Korken. Zum Schluss werden zwei etwa gleich große Astgabeln in einem flachen Flussbett gegenüber gestellt, sodass die Korkenkonstruktion mit den jeweiligen Nägeln einfach eingehängt wird. Achtung: Die Rechtecke müssen das Wasser leicht berühren, damit sich das Rad dreht!

Staudamm aus Ästen, Zweigen und Co. (ab 4/5 Jahren)

Für einen Staudamm sucht man sich einen flachen Fluss oder einen Bach, der sehr schmal ist. Nun werden jede Menge Äste, Stöcke und Zweige in verschiedenen Längen gesammelt. Danach stapelt man diese im Wasser versetzt in Schichten übereinander bis eine höhere Wand entsteht. Und schon kann sich das Wasser stauen!

Nussschalenboot (ab 5 Jahren)

Zunächst knackt man vorsichtig eine Walnuss. In einer leeren Hälfte wird mit Hilfe von Heißkleber ein Zahnstocher oder ein Streichholz befestigt. Aus Folie oder Papier schneidet man ein Segel aus und klebt dieses an dem Mast fest. Tipp: Dreht man vorsichtig eine kleine Schraube in den Rumpf des Bootes, dann schwimmt es noch besser.

Wasserdusche aus einer Flasche (ab 3 Jahren)

Um eine Wasserdusche zu bauen, benötigt man eine zwei Liter Flasche aus Kunststoff. Mit einer Schere sticht man vorsichtig ringsherum Löcher in die Flasche. Nachdem man den Deckel entfernt hat, befestigt man einen Gartenschlauch mit einem Adapter oder Panzertape wasserdicht an der Öffnung. Jetzt hängt man die Flasche auf und stellt das Wasser an. Tipp: Man kann die Flasche auch auf den Boden legen. Dafür bleibt eine Seite der Flasche frei von Löchern.

Water Sensory (ab 10 Monaten)

Mit dieser Wasser-Idee wird schon ganz kleinen Kindern das Wasser spielerisch näher gebracht. Dafür befüllt man ein Planschbecken oder einen größeren wasserfesten Behälter mit Wasser. Dann fügt man beispielsweise Sandförmchen oder Puppengeschirr hinzu. Nun wird entweder im Wasser direkt gespielt oder es wird sich vor das Becken gesetzt und mit den Utensilien im Wasser gespielt. Tipp: Man kann das Wasser noch zusätzlich mit Wasserfarben einfärben oder zwei kleine Behälter nebeneinander aufstellen.

Spiele

Korkenspiel (für Grundschulkinder)

Im Wasser schwimmen viele Korken. Drei ist die Glückszahl. Die Kinder sitzen mit verbundenen Augen um das Becken herum. Sie sollen mit einem Sieb Korken aus dem Wasser fischen. Dann werden die Augenbinden abgenommen. Wer drei Korken herausgefischt hat, bekommt einen Punkt gutgeschrieben. Nach zehn Spielrunden werden die Punkte gezählt. Das Kind mit den meisten Punkten ist der Glücksfischer und darf sich ein Spiel wünschen.

Fischer, Fischer wie tief ist dein Wasser? (ab ca 8 Jahren)

Ein Kind ist bei diesem Spiel der Fischer und alle anderen spielen die Fische. Der Fischer steht am Poolrand und die Fische rufen ihm zu „Fischer wie tief ist das Wasser?“ Der Fischer erfindet irgendeine Zahl und sagt zum Beispiel „50 m“! Daraufhin die Fische: „Wie sollen wir denn darüber kommen?“ Nun gibt der Fischer irgendeine Anweisung. „Springt auf einem Bein über das Wasser!“ In den Moment müssen die Fische auch wirklich auf einem Bein von einer Seite zur nächsten hüpfen. Der Fischer muss versuchen alle Fische zu fangen. Sobald einer im Netz ist, werden auch die anderen Fische zu Fischern und dürfen mit fangen.

Schatz in der Seerose (ab 5 Jahren)

Aus Eierkartons können Sie mit den Kindern Seerosen basteln. Schneiden Sie pro Rose vorsichtig ein Segment aus dem Eierkarton aus. Die vier überstehenden Teile werden spitz wie Blütenblätter zugeschnitten und evtl. sogar bemalt. Kleben Sie jede Rose auf ein kleines Stück Styropor. In jedes Blüteninnere wird ein zusammengeknülltes Bällchen aus Seidenpapier gelegt. In einem der Papierknäuel verstecken Sie einen Glückscent. Jetzt werden die Seerosen in die Mitte des Planschbeckens gesetzt. Die Kinder hocken um den Beckenrand, machen mit den Händen Wellen und fächeln die Seerosen auf sich zu. Wer eine erwischt, darf sie aus dem Wasser nehmen. Zum Schluss, wenn alle Seerosen geerntet wurden, werden alle Papierknäuel geöffnet. Wer findet den Glückscent?

Autofahren im Wasser (ab 5 Jahren)

Ein Wasserspiel zum Aufwärmen. Jeder Spieler bekommt einen Ring, der das Lenkrad sein soll. Nun starten alle Kinder im Wasser und machen dabei Autogeräusche. Die Kinder-Autos dürfen sich dabei nicht berühren und fahren so von einem Beckenrand zum anderen. Ein Spielleiter sorgt zusätzlich für ein kleines Unwetter. Dafür nimmt man einen Wasserschlauch und macht die Kinder von oben nass.

Waschanlage (ab 9 Jahren)

Etwa vier bis zehn Kinder bilden zwei Reihen. Dabei stehen sich die Kinder gegenüber und sollten einen Abstand von etwa einem Meter nicht überschreiten. Das letzte Kind ist der erste Spieler, der durch die Waschanlage durchläuft. Während die anderen Kinder es mit Wasserspritzen oder einem Wasserschlauch nassspritzen, muss es so schnell wie möglich versuchen durchzulaufen. Sobald es vorne angekommen ist, läuft das nächste Kind von hinten los. Das Spiel ist vorbei, wenn jedes Kind einmal durch die Waschanlage gelaufen ist.