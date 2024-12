Birkenaus schönste "Außenseiter"

Unsere allererste Tour in der inzwischen langen Reihe von WNOZ-Wandertipps führte im April 2021 nach Birkenau, wo wir die knapp zehn Kilometer von Reisen aus in Angriff nahmen. Der letzte Tipp des Jahres 2024 startet ebenfalls wieder in Birkenau, diesmal im Zentrum am Bahnhof. Wir nehmen den B7 unter die Füße, eine der schönsten, abwechslungs- und aussichtsreichsten Wanderungen, der durch den Ortsteil Hornbach und an Löhrbach vorbei führt. Immer wieder laden grandiose Ausblicke ins Weschnitztal und in die Rheinebene bis zum Pfälzer Wald zum Verweilen ein. Diese gut zehn Kilometer lohnen sich definitiv.